Garnisonkirche Potsdam: Umstrittene Turm-Wiedereröffnung

Potsdam war Residenz der preußischen Könige und deutschen Kaiser. Am 21. März 1933 wurde dort der erste Reichstag nach Machtübernahme der Nazis eröffnet. An diesem Tag verneigte sich Reichskanzler Adolf Hitler vor Reichspräsident Paul von Hindenburg.



Im Schloss des letzten deutschen Kronprinzen in Cecilienhof besiegelten die Siegermächte 1945 Deutschlands Schicksal. Nach Zerstörungen in den letzten Kriegstagen erlitt die Stadt Verwüstungen in den Jahrzehnten der DDR. Seit dem Mauerfall ist Brandenburgs Landeshauptstadt zu großen Teilen UNESCO-Weltkulturerbe.



Seitdem setzten sich meist die Traditionalisten durch, das alte Stadtschloss wurde wiederaufgebaut und ist nun Sitz des Brandenburger Landtags. Anhänger der DDR-Moderne wie der Mäzen Hasso Plattner retteten dagegen die Gaststätte Minsk aus den 70er Jahren am Brauhausberg. Auch das 1969 errichtete Mercure-Hotel gleich neben dem Landtag blieb bis heute vom Abriss verschont.