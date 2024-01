Hate-Speech im Netz: Wie der Fall Künast Betroffenen hilft

So auch Renate Künast (Grüne). Bereits mehrfach ging sie gegen Beleidigung und Falschdarstellung im Netz vor. Unter anderem verklagte Künast die Plattform Meta (ehemals Facebook) wegen persönlichkeitsverletzender Postings vor dem Landgericht Frankfurt am Main.

Worum ging es in der ersten Instanz?

Mit der Klage wendete sich Renate Künast gegen ein auf Meta verbreitetes Meme, also ein Bild mit einem kurzen markanten Text, das mit einem Falschzitat von ihr versehen war. Ihr wurde die Aussage "Integration fängt damit an, dass Sie als Deutscher mal Türkisch lernen" unterstellt.

Renate Künast feierte bereits einige Erfolge gegen Hass im Netz vor Gericht. 02.02.2022 | 2:39 min

Was hat das Oberlandesgericht entschieden?

Renate Künast klagte auch schon vor dem Bundesverfassungsgericht gegen Facebook, nachdem sie von Unbekannten beschimpft wurde. 02.02.2022 | 1:45 min

Wie können sich Betroffene von Hate-Speech wehren?

In diesem Fall ist anzuraten, die Vorfälle sorgsam zu dokumentieren und am Ende zur Anzeige zu bringen. Auch Vorkehrungen der Plattform selbst können genutzt werden: Beleidigungen und Diffamierungen sollten dort gemeldet werden. So erlangt die Plattform überhaupt erst Kenntnis von Persönlichkeitsverletzungen und kann die relevanten Inhalte löschen.

Wer in sozialen Netzwerken Hass verbreitet, muss künftig mit der gerichtlichen Sperrung seines Accounts rechnen. So sehen es Pläne des Bundesjustizministeriums vor. 12.04.2023 | 0:22 min

Was ist jetzt neu?

Bislang mussten Betroffene von Hate-Speech die einzelnen Hasskommentare selbst suchen und jeweils melden. Gerade bei Postings in geschlossenen Gruppen, auf die Betroffene keinen Zugriff haben, stellte sich dies als unmöglich dar. Die Rechtsprechung des Oberlandesgerichts bedeutet also eine große Erleichterung. Denn nun sind die Medienriesen wie Meta selbst in der Pflicht, Schritte zum Auffinden der rechtswidrigen Inhalte zu unternehmen, sofern sie einmal in Kenntnis von einem solchen Inhalt gesetzt wurden.