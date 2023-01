Bundestag erinnert an homosexuelle NS-Opfer

Mehr als ein Jahrhundert lang sind homosexuelle Männer in Deutschland unter dem Strafrechtsparagrafen 175 verfolgt worden. Seit 1871 wurde im Deutschen Reich "widernatürliche Unzucht" zwischen Männern mit Gefängnisstrafen bedroht. Unter den Nationalsozialisten wurde der Paragraf noch einmal verschärft. Nach Angaben des Lesben- und Schwulenverbands gab es in der Nazi-Diktatur bis 1945 an die 50.000 Verurteilungen. In der Bundesrepublik galt die Regelung aus Zeiten der Diktatur bis 1969 unverändert weiter.



Die DDR kehrte dagegen zur Fassung der Weimarer Republik zurück, hier wurde der Paragraf 175 im Jahr 1968 aus dem Strafgesetzbuch gestrichen. An seine Stelle trat der Paragraf 151, der für homosexuelle Handlungen ein höheres Schutzalter als für heterosexuelle Kontakte vorsah. Dieser hatte bis zum Sommer 1989 Bestand - kurz vor Fall der Mauer wurde die Sonderregelung für Schwule aus dem Strafrecht gestrichen. Auch in Westdeutschland galten besondere Schutzrechte für Jugendliche, sexuelle Handlungen unter erwachsenen Männern waren aber nicht mehr strafbewehrt. Im vereinigten Deutschland dauerte es aber noch bis 1994, bis der berüchtigte Paragraf gestrichen wurde.



Quelle: dpa