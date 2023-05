Ali Fathollah-Nejad, Iran-Experte beim Center for Middle East and Global Order in Berlin, glaubt, dass das Regime in Teheran durch die Exekutionswelle die Menschen nicht nur abschrecken, sondern auch all jene bestrafen will, die gegen das Regime auf die Straße gegangen sind. Erfan und Milad sind durch ihre Flucht einer möglichen Todesstrafe zuvorgekommen. Jetzt haben sie in Deutschland politisches Asyl beantragt. Doch langfristig wollen beide zurück, sagen sie.