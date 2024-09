Migrationspolitik: Juncker warnt vor "Grenzen in Köpfen"

Derzeitige Europapolitik, Rechtsruck und Grenzkontrollen sind aktuelle Themen in Deutschland. Reaktionen und Kritik von Jean-Claude Juncker im Interview.

Jean-Claude Juncker: Ich bin ein Vertreter einer Generation, die keinen Tag Krieg erlebt hat. Mein Vater wurde mit 18 Jahren in die deutsche Wehrmacht eingezogen, gemeinsam mit drei seiner Brüder. Es hat so viele Kriege gegeben, jetzt nicht nur in der Ukraine, aber auch vor 20, 25 Jahren auf dem Balkan. War das alles besser? Nein, war es nicht.