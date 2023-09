Gerüchte um "Putins Bluthund" : Liegt Ramsan Kadyrow im Koma?

Boulevardmedien nennen ihn "Putins Bluthund" - im Krieg in der Ukraine kämpfen die Truppen Ramsan Kadyrows bisher an der Seite Russlands. Nun soll der tschetschenische Staatschef im Koma liegen. Das berichten ukrainische Medien, berufen sich auf Geheimdienstinformationen. Was ist dran an den Gerüchten? Und welche Auswirkungen hätte Kadyrows Tod auf den Krieg in der Ukraine? ZDFheute klärt die wichtigsten Fragen.