Die Warnung ist nur 23 Wörter lang, aber sie hat es in sich. Das Risiko der Auslöschung durch Künstliche Intelligenz sei real, heißt es in der Erklärung des Center for AI Safety in San Francisco. Es müsse mindestens so ernst genommen werden wie Pandemien oder ein Atomkrieg. Unter den Erstunterzeichnern: Sam Altman, Gründer von ChatGPT, ausgerechnet.