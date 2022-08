In der Millionenstadt Hamburg gibt es zwar keinen Hitzeaktionsplan, aber eine Stabsstelle für Klimafolgenanpassung. "In der Abwägung der Belange in der Stadtentwicklung und bei der Verteilung der Flächen in der Stadt spielte der Umgang mit Hitze in Hamburg bislang eine untergeordnete Rolle", gibt die Umweltbehörde dort zu. Das müsse sich ändern.