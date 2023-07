Die Aussicht auf eine dauerhaft in Litauen stationierte Bundeswehr-Brigade und US-amerikanische Lieferungen von Streumunition: Was auf dem Gipfel der Nato an Entscheidungen, an "ganz aktueller, akuter militärischer Hilfe für die Ukraine beschlossen wird in einer großen Einigkeit", sei "ein Stück weit atemberaubend", sagte Bundesumweltministerin Steffi Lemke am Dienstagabend bei Markus Lanz.