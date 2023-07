Auch Werner Henning hat einen etwas anderen Blick auf die Wähler der AfD. Der CDU-Politiker ist seit 1994 Landrat des Landkreises Eichsfeld in Thüringen und berichtet bei Lanz von seinen alltäglichen Erfahrungen. Roth urteile "natürlich doch sehr stark" aus einer "rationalen Position". Was in Ostdeutschland passiere, sei aber nicht immer rein rational zu betrachten. "Die AfD drängelt sich mit ihren Themen in einer unverschämten Art in die kommunale Landschaft hinein. Ich erlebe es permanent im Kreistag", sagt Henning.