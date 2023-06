Spahn betonte in der Debatte, dass der "Hauptpunkt, den wir vielleicht auch stärker herausarbeiten sollten", die Unterstützung der Partei für die Regierung des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei. Politiker der AfD ließen sich "nach allem, was wir wissen, in Teilen von ihm finanzieren und reden ihm nach dem Mund. Das erleben wir im Bundestag jede Woche", sagte Spahn und fügte an: "Das ist eigentlich auch ein Stück Verrat am eigenen Land."