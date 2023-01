Vor ziemlich genau einem Jahr, am 24. Januar 2022, blockierten zwei Dutzend Aktivisten der "Letzten Generation" zum ersten Mal Zufahrten von Autobahnen in Berlin. Es folgten unzählige weitere Straßensperrungen, Proteste in Museen, Stadien, selbst an Ölpipelines oder Flughäfen. Die Aktionen sorgten für viel Aufregung, Strafanzeigen, empörte Politiker, fluchende Autofahrer, mehr als 1.200 Mal kamen Protestierende in Polizeigewahrsam.