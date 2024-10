Maria Kolesnikowa: Kontakt zu Familie abgerissen

Im Mai oder Juni sei Kolesnikowa in ein Krankenhaus in Gomel gebracht worden, über das Ergebnis der Behandlung sei ihr aber nichts bekannt, sagt Natalja, die bis zu ihrer Freilassung im August in der Nachbarzelle eingesperrt war - aus Angst vor weiteren Repressionen will die Frau nicht ihren vollen Namen nennen. "Ich kann nur zu Gott beten, dass sie noch am Leben ist", sagt der Vater Alexander Kolesnikow. "Die Behörden ignorieren meine Bitten um ein Treffen und um Briefe - es ist ein furchtbares Gefühl der Machtlosigkeit für einen Vater."