Banoo hat Kunst und Grafikdesign in Teheran studiert und anschließend als Grafikdesignerin gearbeitet. Sie selbst hat am eigenen Körper erfahren, wie das iranische Regime gegen Frauen und Kritiker der Regierung vorgeht: Am 23. August ist sie in Teheran auf der Straße von Sittenwächtern in ein Auto gezerrt, verhört und verwarnt worden, weil ein Knopf ihres Mantels offen stand. Sie ließen sie jedoch wieder gehen - erstmal.