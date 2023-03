Tinubus Sieg verkündete die Wahlkommission zwar erst kurz nach 4.00 Uhr (Ortszeit), doch feierten seine Anhänger in Erwartung seines Erfolgs schon am Vorabend in der Parteizentrale in der Hauptstadt Abuja. Früher war der 70-jährige Tinubu Gouverneur des Staats Lagos, wo auch die gleichnamige Riesenmetropole liegt. In dem Gliedstaat erhielt bei der Wahl jedoch sein Kontrahent Obi die meisten Stimmen, der vor allem bei Jungwählern beliebt ist, die Wandel wollen.