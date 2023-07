Er plädiert im Zuge der Prävention dafür, dass mehr Gelder in "Jugend- und Sozialarbeit investiert" wird. In diesem Bereich werde "gerade in Berlin unter den Schwarzen" viel gestrichen, sagt er in Richtung der Union. Zudem brauche man, um den Problemen, wie jetzt in einigen Freibädern, wirkungsvoll zu begegnen, eine gut aufgestellte und ausgestattete Polizei.