In Deutschland wird Obama bis heute wie ein Popstar gefeiert. Und auch an diesem Abend - angekündigt als "an evening with President Barack Obama live in person" - standen die Versäumnisse seiner achtjährigen Präsidentschaft eindeutig nicht im Vordergrund. Stattdessen schienen die Worte Obamas eher Nostalgie in der Halle auszulösen.