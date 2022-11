Das in Italien abgewiesene Rettungsschiff "Ocean Viking" darf in Frankreich anlegen. Innenminister Gérald Darmanin sagte, das Schiff der Hilfsorganisation SOS Méditerranée mit mehr als 200 Flüchtlingen an Bord werde an diesem Freitag in Toulon erwartet. Die Menschen sollen dann auf Frankreich, Deutschland und andere EU-Länder verteilt werden.