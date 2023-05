Das Gesetz weise "in die richtige Richtung" und "fängt auf, was wir gefordert haben", sagt Vogler. Die Reform beinhalte jedoch keine Tendenz, das gesamte Gesundheitssystem anzugucken. Und Vogler befürchtet, dass in der Reform "kleine Schlupflöcher" versteckt sein könnten. Zum Beispiel in dem Punkt Personalbemessung, die sich am Arbeits- und am Ausbildungsmarkt orientieren soll.