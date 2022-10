Polen hat wegen seiner veralteten Kohlekraftwerke mit die schlimmste Luftverschmutzung in Europa. Diese will es durch Atomkraft ersetzen und zugleich mehr Unabhängigkeit in der Energieversorgung erreichen. Der Krieg Russlands in der Ukraine, in dem Moskau Energieträger als Druckmittel gegen den Westen einsetzt, hat dieses Bestreben Polens noch verstärkt.