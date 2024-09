Brandenburg: Mehrheit will Woidke als Ministerpräsident

Bei der Landtagswahl in Brandenburg in gut einer Woche hat die AfD auch hier die Chance, stärkste Partei im Land zu werden und die SPD auf Platz zwei zu verweisen. Für die Grünen könnte es ein weiteres Mal eine Zitterpartie geben, ob sie die Fünf-Prozent-Hürde schaffen.

Projektion: AfD vor SPD

AfD, Grüne und Linke unbeliebt

Die einzelnen Partner in der Landesregierung werden sehr unterschiedlich bewertet: So erhält die SPD für ihre Arbeit einen Durchschnittswert von 0,6 auf der +5/-5-Skala, die Leistung der CDU in der Regierung wird mit 0,1 bewertet und die Grünen bekommen mit minus 1,6 ein schlechtes Zeugnis. Sehr negativ wird die Arbeit der AfD in der Opposition im Potsdamer Landtag (minus 2,4) beurteilt, die Linke erhält minus 1,3 und die BVB/FW minus 0,4.