ZDF-Politbarometer: AfD-Stimmen für Unions-Antrag umstritten

Gefragt, wen man von den vier Kandidaten am liebsten als Kanzler oder Kanzlerin hätte, liegt Friedrich Merz mit 30 Prozent (minus eins) vor Robert Habeck mit 24 Prozent (minus eins). Olaf Scholz kann sich mit 20 Prozent (plus vier) jetzt klar von Alice Weidel mit 13 Prozent (minus zwei) absetzen. Spitzt man die K-Frage auf jeweils zwei Kandidaten zu, dann kommen in der Gegenüberstellung Scholz und Merz aktuell beide auf gleich viel Zustimmung (Scholz: 45 Prozent; plus drei – Merz: 45 Prozent; minus eins). Vor die Wahl gestellt, sich zwischen Merz und Habeck als nächstem Bundeskanzler zu entscheiden, liegt Merz mit 47 Prozent (minus drei) vor Habeck mit 41 Prozent (plus vier).