Ein Dutzend Mal sei der Satz dabei gefallen, "Let's finish this", betonte Theveßen. "Das heißt: Bringen wir das zu Ende, und damit ist nicht nur gemeint, dass er das in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit tun will, sondern durchaus auch Argumente für eine Wiederwahl sieht in dem, was er bisher geleistet hat und in dem, was er eben verspricht für die nächsten Jahre."