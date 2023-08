Dieser Praxisschock ist auch Monika Faltermeier, jahrelang Vertreterin der jungen Lehrkräfte im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband, nachdrücklich in Erinnerung geblieben. So essenziell aus ihrer Sicht das Referendariat als Vorbereitung auf ihren Beruf gewesen sei, bringe es in der jetzigen Konstellation doch einen entscheidenden Nachteil mit sich: "Ich habe erst im Referendariat kennengelernt, was Schulalltag wirklich bedeutet und was es heißt zu unterrichten."