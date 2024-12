Sabotage: Wie Moskau einen geflüchteten Ukrainer rekrutierte

In Warschau brennt das größte Einkaufszentrum Polens nieder. In London geht ein Lagerhaus mit Hilfsgütern für die Ukraine in Flammen auf. Am Flughafen Leipzig entzündet sich eine als Paket getarnte Brandbombe – gerade sollte es in ein Frachtflugzeug verladen werden.



"Hier ist es nur ein glücklicher Zufall, dass das Paket noch am Boden in Brand geriet und nicht während des Fluges der Maschine", sagte der damalige Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang bei einer Anhörung am 10. Oktober.



Der britische Geheimdienstchef Richard Moore macht Russland verantwortlich: "Wir haben kürzlich eine erschütternd rücksichtslose russische Sabotagekampagne in Europa aufgedeckt. Sie soll Angst vor den Folgen der Ukraine-Unterstützung schüren und die Entschlossenheit des Westens auf die Probe stellen."