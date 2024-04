Russland-Spione: Anschläge geplant?

In der bayerischen Stadt Bayreuth sind zwei Männer wegen des Verdachts der Spionage für Russland festgenommen worden. Den beiden deutsch-russischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, Vorbereitungen für Anschläge getroffen zu haben. Sie sollen potenzielle Anschlagsziele ausgekundschaftet haben, unter anderem US-Stützpunkte in Deutschland. Ziel sei es gewesen, die deutsche Unterstützung für die Ukraine zu behindern. Laut Bundesinnenministerin Faeser haben die deutschen Sicherheitsbehörden mögliche Sprengstoffanschläge verhindert. ZDFheute live zeigt das Statement der Bundesinnenministerin. ZDF-Reporterin Petra Neubauer berichtet über die Festnahmen in Bayern. Geheimdienstexperte Gerhard Conrad und Samuel Kirsch aus der ZDF-Redaktion Recht und Justiz ordnen ein, was bislang über den Fall bekannt ist. Seid live dabei und stellt eure Fragen.