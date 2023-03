Die mutmaßlichen Spione sollen Kameras an wichtigen Bahnstrecken versteckt haben, vor allem in der südlichen Region Podkarpackie. Nach Angaben des Radiosenders Rmf.fm wurden die Kameras in der Nähe des Flughafens Jasionka in der Nähe gefunden. Dieser gilt als wichtiger Umschlagplatz für Waffen- und Munitionslieferungen an die Ukraine.