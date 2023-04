Rückkehr des Assad-Regimes? : Sein Giftgas ist vergessen

Doch bis heute ist nichts passiert. Der ehemalige OPCW-Chemiewaffeninspektor Lennie Phillips, der bei den Ermittlungen in Khan Sheikhoun 2017 mitwirkte, schreibt in einem persönlichen Rückblick: "Die Detektive identifizierten in Khan Sheikhoun, wen sie für den Mörder halten - was ist also der nächste Schritt? Eine normale Person würde denken, dass ein Gericht oder ein Tribunal die Antwort wäre - um dort die Fakten auf den Prüfstand zu stellen."