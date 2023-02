Die Elfenbeinküste und Ghana produzieren circa 70 Prozent des weltweiten Kakaos. In den dortigen Plantagen schuften laut einer Studie der Universität Chicago fast 1,6 Millionen Minderjährige, obwohl dies in beiden Ländern offiziell verboten ist. Ein Grund: Viele Kleinbauern seien so mittellos, dass sie sich keine erwachsenen Hilfskräfte leisten könnten. Und: Kakaobohnen seien oft die einzige Einnahmequelle.



Einhergehend mit einem starken Anstieg der Kakaoproduktion in den vergangenen zehn Jahren hat auch Kinderarbeit in Ghana und der Elfenbeinküste zugenommen. In den Kakaoanbaugebieten ist nach Informationen des Inkota-Netzwerks fast jedes zweite Kind von "ausbeuterischer Kinderarbeit" betroffen. Hunderttausende Kinder müssen dort schwere Erntesäcke schleppen, mit Macheten und giftigen Pestiziden hantieren.