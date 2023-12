Zuvor hatte Selenskyj zu den Teilnehmern des EU -Gipfels in Brüssel gesprochen - allerdings per Videoschalte. Er warb dort für eine rasche Entscheidung für Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine. "Es geht nicht darum, was Politiker brauchen. Es geht darum, was die Menschen brauchen", sagte Selenskyj laut dem von einer EU-Sprecherin veröffentlichten Redetext.