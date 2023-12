Selenskyj zu US-Ukraine-Hilfen: Blockade wäre Putins "Traum"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei einem Besuch in Washington eindringlich vor dem Ausbleiben weiterer US-Militärhilfen für sein Land gewarnt. Die Verzögerung dieser Hilfen sei ein "wahr gewordener Traum" für den russischen Staatschef Wladimir Putin , sagte Selenskyj in einer Rede an der Nationalen Universität für Verteidigung in der US-Hauptstadt.