Biden lädt Selenskyj nach Washington ein

Biden und Selenskyj wollten den dringenden Bedarf der Ukraine auf dem Schlachtfeld erörtern und auch über eine Fortsetzung der US-Hilfen in dieser entscheidenden Phase sprechen.

Die Militärhilfen für die Ukraine gehen stark zurück und an der Front gerät die ukrainische Armee zunehmend in die Defensive. Militärexperte Nico Lange bei ZDFheute live. 07.12.2023 | 28:22 min

Treffen auch mit Republikaner Mike Johnson

Selenskyj habe eine Einladung Bidens angenommen, teilte das Büro des ukrainischen Präsidenten am Sonntag mit. Er solle demnach bereits an diesem Montag in die USA reisen. Außerdem werde Selenskyj vor dem Senat sprechen.