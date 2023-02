In den USA nutzen radikale Republikaner den Ballon, um sich in Sozialen Medien, mit heldenhaftem Blick gen Himmel und einem Schnellfeuergewehr in der Hand, als patriotische Landesverteidiger zu inszenieren. Das wiederum ruft einen Sheriff aus South Carolina auf den Plan, der die Öffentlichkeit davor warnt zu versuchen, den Ballon mit einem solchen Gewehr abzuschießen. Denn der befände sich unerreichbar in 15 bis 20 Kilometer Höhe. Und was hinaufgeschossen würde, käme auch irgendwo wieder runter - auch die Kugeln.