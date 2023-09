Wohl nirgendwo in der Ukraine treffen Gegensätze so aufeinander wie in Kiew: Soldatinnen und Soldaten auf Heimat- oder Genesungsurlaub treffen auf Zivilisten, die in Cafés ihren Cappuccino schlürfen oder sich auf den Konzertabend mit "Zorba the Greek" in der Oper freuen. Khrystina, die sich am Tag der russischen Invasion dem Militär angeschlossen hat, sagt: