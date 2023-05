Doch am 15. April eskalierte der Machtkampf der Generäle in Khartum. In der Stadt wurde gekämpft - die deutsche Botschaft wurde evakuiert. Omar sei an dem Tag erstmal damit beschäftigt gewesen, sich bei seinen Freunden und seiner Familie zu melden. Erst später versucht er, die Botschaft zu erreichen, schreibt eine E-Mail, die unbeantwortet bleibt. Auch Kontaktanfragen an das Auswärtige Amt bleiben wegen eines technischen Fehlers erfolglos, angeblich habe er zu viele Formulare abgeschickt. Ein Screenshot, der ZDFheute vorliegt, belegt das.