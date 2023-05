Drei Wochen nach Ausbruch der Kämpfe im Sudan nehmen die Konfliktparteien an diesem Samstag in Saudi-Arabien Verhandlungen über eine Waffenruhe auf. Die Regierung in Riad sowie die USA begrüßten den "Beginn von Vorgesprächen" zwischen Vertretern des Militärmachthabers Abdel Fattah al-Burhan und der RSF-Miliz unter Befehlshaber Mohammed Hamdan Daglo. Auch US-Sicherheitsberater Jake Sullivan wird am Wochenende in Saudi-Arabien erwartet.