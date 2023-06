Trump soll sich im Juli 2021 in seinem Golfclub in New Jersey entsprechend geäußert haben. Sollten die Äußerungen bestätigt werden, würden sie seinen Angaben widersprechen, er habe die geheimen Dokumente freigegeben, die er nach seinem Ausscheiden aus dem Amt mit auf sein Anwesen in Florida nahm. Die Aufzeichnung könnten sich als wichtiges Mittel für die Staatsanwälte des Justizministeriums erweisen, die beweisen wollen, dass Trump wusste, dass er die Dokumente eigentlich nicht in seinem Besitz haben durfte.