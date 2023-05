"We are not a banana republic", auf Deutsch: "Wir sind keine Bananenrepublik." Es war der wohl prägnanteste Satz, den Oguz Kaan Salıcı an einem Samstag Ende April in Istanbul sagte. Damals informierte der stellvertretende Vorsitzende der CHP, der stärksten Oppositionspartei der Türkei, die ausländische Presse über das Prozedere am Wahltag - und warnte vor Betrügereien.