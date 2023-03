Türkei vor der Wahl : Die Wut nach dem Erdbeben wächst

So wirbt er für sich und seine Politik. Denn voraussichtlich am 14. Mai entscheiden die Menschen in der Türkei darüber, ob er weiter an der Macht bleiben darf oder nicht. Politikwissenschaftler Özçelebi sieht darin die Wahlkampf-Taktik Erdoğans. So versuche er die Zweifel an seiner Person, die durch die Katastrophe entstanden seien, in Zuspruch umzuwandeln.