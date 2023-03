Die Erdbebenwarte Kandilli gab an, ein Beben der Stärke 7,4 bis zum Jahr 2030 habe eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent. Experten gehen von starker Zerstörung und Zehntausenden Toten aus. Ähnlich wie in der am 6. Februar zerstörten Region gilt auch die Bausubstanz in Istanbul in großen Teilen als nicht erdbebensicher.