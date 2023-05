Gegen die Ungerechtigkeit in der Türkei und den "Ein-Mann-Staat" will Kilicdaroglu nun wieder in den Kampf ziehen. Er ist bei den Parlaments- und Präsidentenwahlen am 14. Mai Kandidat für sechs Oppositionsparteien unterschiedlicher Lager. Der 69-jährige Erdogan geht nach 20 Jahren an der Macht erstmals nicht als Favorit ins Rennen.