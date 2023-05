Inzwischen steht es fest: Die Präsidentenwahl in der Türkei geht in eine zweite Runde. Am 28. Mai treten in der ersten Stichwahl in der Geschichte des Landes der islamisch-konservative Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und sein säkularer Herausforderer Kemal Kilicdaroglu gegeneinander an. In der ersten Wahlrunde am Sonntag hatte keiner der beiden Kandidaten die nötige Mehrheit erhalten.