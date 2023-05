Oğan: Das Land ist bereits in einer wirtschaftlichen Krise. Was ich meine, ist eine politische Krise und die Ungewissheit, mit einem kleinen Unterschied die Wahl zu gewinnen. Also, sagen wir, es wird gewählt ohne unsere Unterstützung und es steht 50 zu 50, also ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das ist eine Krise. Und wenn Erdoğan sich hinstellt und sagt, dass er gewonnen hat: Das ist eine Krise. Was wir wollen, ist: