Während Erdoğan einen Wirtschaftsaufschwung verspricht und den Aufbruch in ein "türkisches Jahrhundert", will die Opposition mit dem Versprechen locken, das Präsidialsystem in der Türkei wieder abzuschaffen, Demokratie, Menschenrechte, Presse- und Meinungsfreiheit zu stärken. Im Falle eines Sieges will das Oppositionsbündnis einen zügigen Beitritt in die EU vorantreiben.