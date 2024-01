Risiko-Expertin: Warum globale Krisen wie Nashörner sind

Seit ein paar Jahren kommt es vielen Menschen so vor, als jage eine Krise die nächste - Corona Ukraine-Krieg , Extremwetter, Gaza-Krieg . Die US-amerikanische Risiko-Expertin Michele Wucker erklärt, ob sich die schlimmen Ereignisse tatsächlich derzeit häufen, warum sie diese graue Nashörner nennt und was jeder Einzelne beisteuern kann, damit sie uns nicht niedertrampeln und die Zeiten wieder besser werden.

Viele suchen ihr Seelenheil – überfordert von den vielen Krisen – in der Hinwendung zum Privaten. Das ist ein zentrales Ergebnis einer Studie des Kölner Rheingold Instituts. 27.07.2023 | 1:34 min

... ist eine US-amerikanische Risiko-Analystin. Sie ist Autorin des Buchs "The Gray Rhino", in dem es um wahrscheinliche, aber vernachlässigte Krisen und Bedrohungen geht. Das Konzept stellte sie erstmals auf der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos im Jahr 2013 vor. Wucker ist zudem die Gründerin von Gray Rhino & Company.

Ukraine wirbt um weitere Unterstützung, Israel erteilt Friedensverhandlungen eine Absage, Iran zündelt: beim Weltwirtschaftsforum spiegeln sich die Krisen der Welt. 18.01.2024 | 2:37 min

Alles, überall, zur gleichen Zeit? Ja, das scheint das neue Motto zu sein. Es gibt momentan mehr geopolitische Spannungen an verschiedenen Orten zur gleichen Zeit. Und ja, das klassische Beispiel für ein Gray Rhino ist der Klimawandel . Es ist völlig klar, dass wir in Hitze und Dürre schmoren und in Fluten ertrinken werden, wenn wir die Treibhausgas-Emissionen nicht senken.

Dazu kommen die negativen Folgen von Künstlicher Intelligenz und Sprachmodellen, wie zum Beispiel die schnelle Verbreitung von Desinformationen oder Deepfakes . Ich denke, was wir jetzt sehen, ist die Folge einer ganzen Herde an Gray Rhinos.

Angesichts des Pessimismus in Deutschland wird Zukunftsforscherin Florence Gaub "wirklich wild". Klimaaktivistin Carla Reemtsma warnt davor, Krisen "kleinzureden". 19.12.2023 | 74:19 min

Oft verändern Menschen nichts an ihrer Situation, bis sie schwer auf ihnen lastet. Lassen Sie uns das Beispiel Klimawandel noch einmal heranziehen: Man denke nur an die Kosteneinsparungen, die Verringerung der Umweltverschmutzung und die gesundheitlichen Vorteile, die sich aus der verstärkten Einführung sauberer Technologien und erneuerbarer Energien ergeben könnten.

Auf der COP in Dubai wurde über mögliche Maßnahmen gegen den Klimawandel diskutiert. Eine Einordnung von ZDF-Reporter Mark Hugo. 13.12.2023 | 7:36 min

Diese Vorteile kamen nicht so schnell, wie sie hätten eintreten können, weil die fossilen Brennstoffe so lange übermäßig profitabel waren und eine große Lobby dahinterstand. Aber jetzt, wo wir verrückte Kälteeinbrüche erleben, verheerende Waldbrände im Sommer, verschmutzte Luft, da werden die Folgen und die Kosten des Klimawandels immer spürbarer.

Wucker: Ich glaube, dass viele Menschen mit so vielen Informationen überschüttet werden, dass sie gar nicht wissen, was sie damit anfangen sollen. Deshalb kommt es vor allem darauf an, herauszufinden, was einem selbst als der sinnvollste Beitrag erscheint und was man im eigenen Einflussbereich bewirken kann.