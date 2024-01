Kommentar: Deutschland kann Krise, Kanzler!

Das Hochwasser hat gezeigt, was möglich ist. Dass wir noch lange nicht in einer gespaltenen Gesellschaft leben. In allen Bundesländern packten Zigtausende Menschen über die Feiertage mit an , halfen ihren Nachbarn, schleppten Millionen Sandsäcke, patrouillierten an Deichen. Der freiwillige Einsatz der Helfer, so stellte in diesen Tagen Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil fest, habe entscheidend dazu beigetragen, dass dieses Katastrophenhochwasser viel weniger Schäden hinterlassen hat als befürchtet.