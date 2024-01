Hochwasser: Tausende Helfer kämpfen gegen Überflutungen

Reporter Fabian Köhler berichtet aus Winsen (Aller), wo der Bürgermeister von einer "Art Jahrhundertflut“ spreche. Die Niederschläge sollen nun aber zurückgehen, so Köhler weiter. 05.01.2024 | 1:09 min

Niedersachsen kämpft seit mehr als einer Woche in einigen Regionen mit starkem Hochwasser , viele Flächen und auch Straßen sind überflutet. Tausende Helferinnen und Helfer sind im Einsatz. Deiche wurden verstärkt und neue Schutzbarrieren errichtet. Mancherorts wie in der Gemeinde Lilienthal im Landkreis Osterholz wurden Häuser evakuiert und von der Strom- und Gasversorgung abgetrennt. Lilienthal liegt an der Wörpe, einem kleinen Nebenfluss der Wümme.

In den Landkreisen Celle, Oldenburg, Emsland, Osterholz, Heidekreis, Verden sowie in der Stadt Oldenburg wurde ein sogenanntes außergewöhnliches Ereignis festgestellt. Dadurch können Landkreise oder Städte beispielsweise einfacher auf Hilfskräfte zugreifen.

Bundeswehr startet Einsatz in Hochwassergebiet

Die Bundeswehr zieht den Beginn ihres Einsatzes im Hochwassergebiet in Sachsen-Anhalt vor und startet bereits am Freitag. Die Soldaten seien auf dem Weg, die Arbeit werde spätestens ab Mittag aufgenommen, sagte eine Sprecherin der Bundeswehr. Den Angaben zufolge sollen die Soldaten zunächst bis zum 14. Januar im Hochwassergebiet helfen.

Die Deiche seien sichtbar durchweicht, deshalb müsse eine Stabilisierung vorgenommen werden, sagte die Sprecherin. Es werden demnach rund 200 Soldaten - größtenteils aus dem thüringischen Bad Frankenhausen sowie Marinesoldaten aus Schleswig-Holstein - vor Ort sein. Sie sollen insgesamt 600.000 Sandsäcke befüllen und verteilen.

Steinmeier: Hochwasser-Helfer "sind Vorbilder"

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Zehntausenden Helferinnen und Helfern in den Hochwassergebieten gedankt und seine Hochachtung ausgesprochen. "Alle, die bei diesem Hochwasser helfen, verdienen den Dank unserer ganzen Nation", erklärte Steinmeier.

In einer schriftlichen Erklärung teilte Steinmeier mit, dass er zu seinem Neujahrsempfang im Schloss Bellevue in der kommenden Woche Helferinnen und Helfer der freiwilligen Feuerwehr und des Technischen Hilfswerkes eingeladen habe, die beim Kampf gegen das Hochwasser im Einsatz gewesen seien.

Wir müssen allen, die schützen und retten, den Rücken stärken, sie alle sichtbar würdigen. Sie sind Vorbilder. Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

Hochwassertouristen behindern Arbeit von Rettungskräften

Die Helfer werden zum Teil durch Hochwassertouristen an der Arbeit gehindert. Hochwassertouristen hätten in den beiden Landkreisen die Arbeit von Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Rettungsdiensten teilweise behindert, indem sie in der Nähe der Einsatzbereiche parkten oder sich in unmittelbarer Nähe aufhielten, teilte die Polizei mit.

In den massiv von Überflutungen betroffenen niedersächsischen Landkreisen Osterholz und Verden erwartet Hochwassertouristen bei Verstößen gegen das Deichbetretungsverbot ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro.

Im Wiederholungsfall oder bei vorsätzlichem Verhalten kann das Bußgeld nach Angaben der Polizeiinspektion in den Regionen verdoppelt werden. Die Landkreise einigten sich auf ein einheitliches Bußgeld für die Verstöße gegen das Deichbetretungsverbot.