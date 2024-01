Besuch in Hochwassergebiet: Scholz sagt Unterstützung zu

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Deutschland Unterstützung zugesagt - auch bei der späteren Beseitigung der Schäden. "Klar ist, das wird nur gemeinsam gehen, und das muss auch solidarisch in Deutschland erfolgen", sagte der SPD-Politiker bei einem Besuch in Berga in Sachsen-Anhalt. Er schaute sich dort eine Anlage zum Abfüllen von Sandsäcken an. Im nahen Sangerhausen ließ er sich zuvor über die angespannte Lage unterrichten.