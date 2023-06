Das Europäische Parlament hat die Eignung Ungarns für die EU-Ratspräsidentschaft in Zweifel gezogen. Das Parlament frage sich, ob Ungarn in der Lage sei, "diese Aufgabe angesichts der Nicht-Achtung von Recht und Werten" der EU "in glaubwürdiger Weise" zu erfüllen, hieß es in einer am Donnerstag verabschiedeten Resolution des Parlaments. Die zuständige Berichterstatterin Gwendoline Delbos-Corfield (Grüne) sagte: