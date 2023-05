Update am Morgen : Ungarns Kampf gegen den Regenbogen

Ehe für alle: nicht in Ungarn. Ein Kinderbuch, in dem zwei Papas vorkommen, dürfen Läden nur verkaufen, die ein Warnschild an der Tür anbringen. Ministerpräsident Viktor Orbán ist der Vorreiter eines illiberalen Kulturkampfes in Europa. Doch er findet immer mehr Nachahmer. "Orbán ist ein Vorbild für viele dieser Anti-Gender-Leute. Sie treten in seine Fußstapfen und versuchen sein Modell in Bulgarien anzuwenden", erzählt Manuela, die für eine queere Organisation in Sofia arbeitet. Im auslandsjournal berichtet heute ZDF-Korrespondent Wolf-Christian Ulrich über Anti-LGBTQ+-Kampagnen und teils schwerreiche Lobby-Organisationen, die gegen die Gleichbehandlung arbeiten.